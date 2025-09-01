Familias sobre Ruedas: una tarde de juegos y deporte en La Bianca

La actividad estaba prevista para el Domingo 31 de agosto pero fue reprogramada para este domingo 7 de septiembre desde las 14.00, en la plaza principal del barrio La Bianca.

Allí se realizará un encuentro comunitario en el marco del mes del Niño. La propuesta, bajo el nombre “Familias sobre Ruedas”, invita a vecinos de todas las edades a compartir una tarde diferente con bicicletas, monopatines, triciclos, rollers y sillas de ruedas, en un espacio pensado para disfrutar al aire libre.

Familias Sobre ruedas.

La jornada incluirá juegos, chocolate caliente y actividades recreativas que fomentan la vida saludable y el compartir en familia. La iniciativa es organizada por vecinos y amigos del barrio La Bianca, quienes convocan a la comunidad a ser parte de un festejo abierto e inclusivo.

Una propuesta con espíritu comunitario

El evento busca promover la actividad física como punto de encuentro, fortaleciendo los lazos vecinales y ofreciendo un espacio seguro y festivo para niños y adultos. Bajo la consigna de traer la propia taza quienes participen podrán compartir una merienda.

Entre los impulsores de esta actividad se encuentra Marcelo Cresto, referente local con amplia trayectoria en el deporte y la gestión pública, reconocido por su compromiso comunitario y social en Concordia.

Invitación abierta

