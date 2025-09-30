El Carnaval de Concordia brilló en la Feria Internacional de Turismo

Con todo su esplendor, la comparsa Imperio desplegó ritmo, color y alegría, acompañada por la potencia inconfundible de la Batería Nota 10, que contagió al público con su samba enredo. La elegancia y distinción estuvieron a cargo de Yanella Aldecoa, Reina del Carnaval de Concordia, quien representó con orgullo la pasión de todo un pueblo carnavalero.

El stand de la Región de Salto Grande se transformó en una verdadera fiesta, mostrando al país y al mundo la magia y esencia de nuestro carnaval. La presentación no solo representó a Concordia, sino también a toda la provincia de Entre Ríos, consolidando esta celebración como una de las expresiones culturales más vibrantes y auténticas de la Argentina.

El director ejecutivo del Ente Permanente de Carnaval, Luis Sánchez, acompañó la presentación y destacó la relevancia de la promoción turística del evento, subrayando el crecimiento y la proyección nacional que cada año alcanza “la fiesta más pasional del país”.

De esta manera, la FIT se consolidó como un escenario ideal para reafirmar que Concordia, Entre Ríos y la Región de Salto Grande son sinónimo de carnaval, cultura y turismo.