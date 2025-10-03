La noticia se confirmó con el inicio de una campaña publicitaria que ya circula en medios y redes sociales, donde se ve al campeón del mundo hidratándose con el nuevo producto.

Según informó Diario Río Uruguay, la planta pasó a estar bajo la administración de la familia Martínez. Con el lanzamiento oficial se difundieron imágenes en las que el arquero aparece promocionando la bebida, que lleva el nombre “Dibu 23” en alusión a su número característico en la Selección Argentina.

Dibu Martínez lanzó “Dibu 23”, su propia marca de agua mineral en Concordia

Agua mineral natural de Puerto Yeruá

El proyecto busca posicionar a “Dibu 23” agua mineral natural como un producto de calidad premium, destacando la pureza de la zona de Salto Grande. La marca se promociona bajo el lema “sin procesos, sin agregados”, asociando sus valores a la frescura, la autenticidad y el alto rendimiento deportivo.

Hidratación para el deporte y la vida cotidiana

La campaña publicitaria hace foco en la preparación física y mental de un deportista de élite, pero también propone un mensaje que trasciende el deporte. Según el relato, al igual que un arquero en momentos decisivos, cada persona necesita energía y claridad para enfrentar sus propios desafíos diarios.

Con Dibu 23, la hidratación se presenta como el primer paso para lograr concentración, fuerza y vitalidad. “Se hidrata, gana claridad y renueva energía para cada desafío”, destaca la campaña, que apunta tanto a deportistas como a consumidores en general.

“Hidratate como un campeón”

El cierre del mensaje es directo y contundente: una invitación a “hidratarse como un campeón”, vinculando la figura de Emiliano “Dibu” Martínez con el triunfo, la constancia y la perseverancia. Con este lanzamiento, el arquero y su familia suman un nuevo emprendimiento en la región, consolidando su nombre no solo en el fútbol mundial, sino también en el mercado de bebidas en Argentina.