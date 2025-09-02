ConcorPass 2025: más de 50 prestadores ofrecen descuentos de hasta el 50% en Concordia

Concordia lanzó una nueva edición de ConcorPass, la tarjeta digital gratuita que permite acceder a descuentos de hasta el 50% en experiencias, servicios y atractivos turísticos. La iniciativa, impulsada por la Subsecretaría de Turismo y el Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR), busca fortalecer al sector privado y, al mismo tiempo, invitar a visitantes y residentes a redescubrir la ciudad con más opciones y a menor costo.

El programa estará vigente hasta el 30 de noviembre de 2025 y comenzó con más de 50 prestadores adheridos, que ofrecen promociones exclusivas. Entre los beneficios se destacan:

3x2 en noches de alojamiento en hoteles seleccionados.

Hasta 20% de descuento en gastronomía con propuestas basadas en sabores regionales.

Tarifas especiales en turismo rural y de aventura .

Entradas con rebajas en complejos termales, museos y circuitos culturales guiados .

Excursiones náuticas, enoturismo y actividades deportivas, además de servicios de guías de turismo y pesca.

Cómo obtener la ConcorPass

La tarjeta digital se gestiona en minutos a través de concordia.gob.ar/turismo/concorpass. Tras completar el formulario, se recibe directamente por WhatsApp. También se puede solicitar en el Centro de Información Turística (Mitre y Pellegrini) o comunicarse al 345 434 5171.

Además, quienes se hospeden tres noches o más en alojamientos participantes recibirán el Kit ConcorPass de Bienvenida, que incluye productos regionales, un ecovaso, un lápiz plantable y material informativo.

ConcorPass se consolida así como una herramienta clave para incentivar el turismo y ofrecer a locales y visitantes la posibilidad de disfrutar Concordia con más beneficios y precios accesibles.