Concordia volvió a figurar en el top 10 de ciudades con mayor número de ferias y exposiciones en la Argentina, de acuerdo con el Anuario 2024 de la Asociación Argentina de Organizadores y Proveedores de Exposiciones, Congresos y Eventos (AOCA).

La última vez que había estado en este ranking fue en 2018. Tras siete años, el regreso refleja un crecimiento sostenido y una renovada capacidad de atracción en un sector estratégico para el turismo y la economía local.

La única ciudad entrerriana distinguida

El reconocimiento adquiere un valor especial porque Concordia es la única ciudad de Entre Ríos en integrar la lista, y una de las pocas fuera de los grandes polos metropolitanos que logra destacarse.

El Observatorio Turístico local y el Observatorio Económico de Turismo de Reuniones (OETR) destacaron que 2024 marcó un punto de inflexión: el Centro de Convenciones de Concordia duplicó su participación respecto de 2023. La agenda se diversificó con actividades de turismo, hotelería, agricultura, ganadería, arte, diseño y un fuerte impulso desde el ámbito académico, seguido por sectores deportivos, gubernamentales, corporativos y asociativos.

Infraestructura y proyección

Este posicionamiento nacional se potencia con la inminente apertura del Aeropuerto de Concordia, que ampliará la conectividad aérea de toda la región de Salto Grande, incluyendo a Federación y a la ciudad uruguaya de Salto como aliados estratégicos.

La combinación de infraestructura y planificación refuerza el perfil de Concordia como destino estratégico de turismo de eventos y reuniones.

Concordia vuelve al top 10 nacional como destino sede de ferias y exposiciones

Gestión y futuro

Desde el inicio de la actual gestión, la Subsecretaría de Turismo implementó herramientas de planificación para el segmento, luego validadas por el Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR). Entre ellas se destaca la matriz de acompañamiento a congresos, ferias y reuniones, que garantiza un uso transparente de los recursos y maximiza el impacto turístico y económico de cada evento.

La Capital Nacional del Citrus se proyecta hacia el futuro con un modelo basado en la profesionalización, la innovación y la sostenibilidad, consolidándose como un destino elegido para congresos, ferias, eventos y exposiciones de alcance nacional e internacional.