Concordia estuvo presente en el Meet Up Argentina 2025, desarrollado el 6 y 7 de agosto en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, uno de los espacios más relevantes para la industria MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) en Argentina.La delegación local estuvo integrada por la Subsecretaría de Turismo de Concordia, el Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR) y el Concordia Buró, quienes mantuvieron reuniones con organizadores, compradores y referentes del sector para fortalecer la promoción de la ciudad como Destino Sede de Eventos.Entre los presentes se destacaron el secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli; el secretario de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto; y la presidenta de AOCA, Patricia Durán Vaca.

2024: cifras récord para el turismo de reuniones en Concordia

El anuario de AOCA posicionó a Concordia entre las diez ciudades con mayor número de ferias y exposiciones del país.El Centro de Convenciones Concordia fue protagonista al concentrar el 57,53% de los eventos realizados en la ciudad, duplicando la participación respecto a 2023. Además, se sumaron sedes como la Estación Experimental INTA, Viñedos Moulins, Lago de Salto Grande y la Delegación Argentina de la CTM, ampliando la oferta y descentralizando las locaciones.

Concordia se consolida como destino líder en turismo de reuniones en Argentina.

Eventos más diversos y públicos más amplios

En 2024, Concordia albergó una gran variedad de formatos: Encuentros, Jornadas, Exposiciones y Congresos, atrayendo a públicos variados.Las temáticas más destacadas fueron Turismo y Hotelería, Agricultura y Ganadería y Arte y Diseño. El ámbito académico lideró la organización de eventos, seguido por el sector asociativo, gubernamental y corporativo.

Proyección 2025: crecimiento sostenido

Los datos del primer semestre de 2025 muestran un crecimiento constante en el turismo de reuniones en Concordia, con el Centro de Convenciones como epicentro y nuevas temáticas en expansión.La ciudad avanza hacia un modelo de desarrollo turístico basado en profesionalización, innovación y sostenibilidad, consolidando su rol como uno de los destinos líderes de Argentina para la organización de grandes encuentros y congresos nacionales.