Con una amplia participación de representantes del sector público, privado y académico, Concordia presentó oficialmente su Plan Estratégico de Turismo Sostenible 2025–2030. El documento propone una hoja de ruta para potenciar el desarrollo turístico local en base a una visión común y profesional, alineada con el modelo de Destinos Turísticos Inteligentes (DTI) y la Norma IRAM 42101:2022.

El plan fue elaborado entre mayo y octubre mediante un proceso participativo que integró aportes de distintos actores vinculados al turismo. La iniciativa es resultado del trabajo conjunto entre la Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Concordia, el Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR) y la Facultad de Ciencias de la Administración de la UNER (FCAD).

Los cinco ejes que estructuran la planificación son: Gobernanza, Innovación, Tecnología, Sostenibilidad y Accesibilidad; pilares que buscan fortalecer la competitividad del destino, mejorando la experiencia del visitante y la calidad de vida de la comunidad.

Un compromiso entre sectores

Del acto participaron el intendente Francisco Azcué; la viceintendenta Magdalena Reta de Urquiza; el presidente ejecutivo del EMCONTUR, Laureano Schvartzman; autoridades de la FCAD–UNER, integrantes del Buró de Concordia y representantes del sector turístico local.

Azcué destacó el trabajo conjunto como elemento clave: “Este plan requirió madurez para poder sentarnos entre muchos actores del sector público, privado y académico y fortalecer ese triángulo virtuoso. Si queremos vivir mejor y que esta ciudad despegue, debemos seguir trabajando en conjunto”.

Por su parte, la viceintendenta Reta de Urquiza expresó que contar con una planificación estratégica “impactará fuertemente en el desarrollo de la ciudad” y permitirá hacer un uso eficiente y responsable de los recursos.

Concordia presentó el Plan Estratégico de Turismo 2025–2030

Schvartzman subrayó la importancia de establecer políticas que trasciendan los tiempos políticos: “Concordia no contaba con un plan estratégico en turismo y consideramos que es una herramienta fundamental para el desarrollo del destino. Sabemos cuánto puede contribuir el turismo a mejorar la calidad de vida de las personas; esa es una de nuestras principales motivaciones”.

Próximos pasos

El Plan Estratégico de Turismo Sostenible 2025–2030 estará disponible próximamente en la web oficial de Turismo, con acceso libre para toda la comunidad. Desde el EMCONTUR señalaron que este trabajo colectivo consolida una etapa de planificación profesional y sostenible, reafirmando el valor del turismo como motor de crecimiento regional.