Con motivo del Día Internacional del Turismo, que se conmemora cada 27 de septiembre, Concordia prepara una agenda especial que combina actividades gratuitas y promoción nacional en la Feria Internacional de Turismo (FIT), el encuentro más importante del sector en Latinoamérica.

Este sábado, la Subsecretaría de Turismo y el Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR) invitan a residentes y visitantes a disfrutar de recorridos guiados por el patrimonio histórico y cultural de la ciudad. A las 10:00 se llevará a cabo el Circuito Peatonal Arquitectónico Art Nouveau, con salida desde el Centro de Información Turística (Mitre y Pellegrini). En la tarde, a las 15:00, 16:00 y 17:00 horas, se podrá visitar el histórico Naranjal de Pereda, siempre acompañado por guías de turismo que ofrecerán una experiencia de redescubrimiento y valoración del legado cultural local.

Cuatro ejes estratégicos para un turismo sostenible

La actual política turística de Concordia se apoya en cuatro ejes: el Observatorio Turístico Estratégico, que brinda datos confiables para planificar; la Diversificación de la Oferta, que amplía experiencias accesibles y atractivas; el Programa de Calidad Total, que asegura servicios profesionales; y el Plan Estratégico de Turismo Sustentable 2025-2030, elaborado junto a la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), con foco en un turismo responsable e inclusivo.

Concordia celebra el Día del Turismo con actividades gratuitas y presencia en la FIT.

Proyección nacional en la FIT

En paralelo, Concordia dirá presente en la 29ª edición de la Feria Internacional de Turismo de Latinoamérica (FIT), con dos stands: el 1220, dentro del espacio de la Secretaría de Turismo y Cultura de Entre Ríos, y el 1033, en el sector de la Región Salto Grande junto a Federación, Chajarí y Salto (Uruguay).

La ciudad también competirá en los Premios Federales a la Industria Turística (FED), que reconocen a los destinos más innovadores y sostenibles del país, reafirmando el trabajo local para consolidarse como un destino inclusivo, responsable y competitivo.