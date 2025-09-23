Azcué presentó la auditoría municipal en la Justicia para que se investiguen posibles irregularidades

El intendente de Concordia, Francisco Azcué, formalizó este lunes la presentación judicial de la auditoría técnica realizada sobre las cuentas y procedimientos de la gestión municipal anterior. La documentación ya se encuentra disponible en el Portal de Datos Abiertos, a disposición de la ciudadanía.

En una publicación en sus redes oficiales, Azcué explicó: “Solicitamos a la fiscalía que investigue presuntas irregularidades detectadas y que determine la existencia o no de responsabilidades en temas vinculados a inversiones financieras irregulares, gestión de la deuda pública, procesos de contratación y aumento de personal sin justificación, entre otros”.

Los puntos señalados en la auditoría

El jefe comunal detalló que se realizó un análisis exhaustivo de los resultados del trabajo técnico para identificar aquellas situaciones que ameritaban la presentación judicial. “De este modo cumplimos con el compromiso asumido con los vecinos, que reclaman que se investiguen las posibles irregularidades de la gestión anterior”, subrayó.

“Un paso hacia la Justicia”

Azcué también vinculó la situación actual del municipio con las decisiones tomadas en la administración pasada:

“La difícil situación económica y social que hoy atraviesa Concordia es consecuencia directa de muchas de esas decisiones tomadas sin planificación, sin transparencia y con fines electoralistas. Hoy damos un paso más: llevamos a la Justicia para que allí se determinen la existencia o no de irregularidades y, en su caso, las responsabilidades”.

Finalmente, el intendente reafirmó que su gestión avanza con el compromiso de “gobernar con orden, transparencia y escuchando a los vecinos”.