Polémica en las elecciones en Catamarca: tres personas fueron detenidas por entregar dinero cerca de un colegio

Durante la jornada electoral de este domingo 22 de octubre, el juez federal, Miguel Ángel Contreras, expresó, en diálogo con Radio El Esquiú que, tras las denuncias realizadas sobre la entrega de dinero cerca de una escuela de la provincia de Catamarca, ordenaron la detención de tres personas: dos de Fray Mamerto Esquiú y una del barrio San Ramón.

Esta mañana, el apoderado de la alianza Juntos por el Cambio, Darío Stern, brindó una exposición judicial por “la posible comisión de delitos electorales de acción publica consistente en la entrega de dádivas y violación de veda”, en donde, en ella, se solicita una medida cautelar de la situación.

¿Qué dijo el juez al respecto a las irregularidades en la elección de Catamarca?

En cuanto a la celebración democrática, habló con El Ancasti y comentó: “Me vengo contactando con la gente encargada de cada escuela, con Gendarmería sobre el orden dentro de las instituciones y la policía que controla exteriores”.

Además, mencionó algunas alteraciones que sucedieron en este día electoral: “Hemos tenido inconveniente con gente en las afueras de las instituciones que no nos esperábamos. En las PASO no sucedían estas cosas. Hemos llegado a detener personas, hemos recibido muchas denuncias y hemos detenido gente que se encontraba entregando dinero”.

“Voy a aprovechar y voy a dar una advertencia para todas las fuerzas políticas, no importa de qué partido o alianza pertenezcan, vamos a proceder a actuar de igual manera. No vamos a dudar en estos aspectos, estas situaciones que, además de ser lamentables, son inaceptables y no las vamos a tolerar”, indicó Contreras, comprometido con la causa.

Finalmente, expresó que, en cuanto a la organización del 22 de octubre, pese a los inconvenientes mencionados anteriormente, no hay denuncias de faltante de boletas ni disturbios en los establecimientos.

ELECCIONES 2023: ¿QUÉ SE VOTA EN CATAMARCA?

Este domingo 22 de octubre en Catamarca se vota a nivel nacional para presidente, vicepresidente, dos diputados nacionales y representantes para el Parlasur.

Y a nivel provincial se define gobernador y vicegobernador, 8 senadores provinciales, 20 diputados provinciales, 34 intendentes y concejales.

Candidatos a diputado/a nacional en Catamarca:

Unión por la Patria: Sebastián Nóblega y Fernanda Ávila Juntos por el Cambio: Luis María Lobo Vergara y Agostina Maza Ibañez La Libertad Avanza: Horacio Almada y María Daniela Cruz



¿QUIÉNES SON LOS CANDIDATOS A GOBERNADOR DE CATAMARCA?

Los tres candidatos a gobernador de Catamarca ya votaron Foto: @PoliticaCarta

Los candidatos que superaron el piso del 1,5% de los votos en las PASO son tres: