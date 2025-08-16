Plan habitacional en marcha: 90 nuevas casas para familias de Tinogasta

El gobernador Raúl Jalil supervisó este miércoles en Tinogasta el avance de la construcción de 90 viviendas, en el marco de un plan habitacional que busca dar respuesta a familias de toda la provincia.

Durante la recorrida, el mandatario destacó la importancia de sostener las obras en medio de un contexto económico complejo.

“Frente a un contexto adverso, estamos más presentes que nunca para garantizar el derecho de cada catamarqueño a un hogar digno”, expresó.

El plan de viviendas, que se despliega en distintos departamentos, contempla soluciones habitacionales equipadas con servicios básicos y destinadas a familias que esperan acceder a la casa propia.

“Con responsabilidad y compromiso, avanzamos en un plan de viviendas que crece en todo el territorio y que significa la oportunidad concreta de un futuro mejor para muchas familias”, agregó Jalil.

Las autoridades provinciales remarcaron que este tipo de inversiones no solo garantizan derechos fundamentales, sino que también generan empleo local e impulsan la economía regional a través de la obra pública.