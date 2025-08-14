Obras que integran: Huillapima avanza con pavimento y un SUM

El gobernador Raúl Jalil, junto al intendente de Huillapima, Omar Soria, supervisó este miércoles dos obras estratégicas para el departamento: la pavimentación de más de 4.000 metros en Colonia del Valle y la construcción de un Salón de Usos Múltiples (SUM) en El Bañado.

En Colonia del Valle, la Dirección Provincial de Vialidad avanza con la preparación y nivelación del suelo, compactación de base y distribución de material con maquinaria pesada.

El técnico a cargo, Dante Alejandro Castillo, detalló:

“Ya se completaron 4.000 metros de limpieza y preparación de la subrasante y actualmente colocamos el material de base para iniciar la pavimentación. Luego se conformarán las banquinas para completar la infraestructura y mejorar el acceso a la localidad”.

Las autoridades remarcaron que el objetivo central es mejorar la conectividad y la calidad de vida de los vecinos, favoreciendo el tránsito y consolidando la infraestructura vial.

La recorrida incluyó la inspección del SUM en El Bañado, un espacio pensado para actividades comunitarias, culturales y recreativas. Este nuevo edificio busca convertirse en un punto de encuentro para los habitantes y fomentar la integración barrial.

Acompañaron al Gobernador el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot; el ministro de Hacienda y Obras Públicas, Juan Marchetti; la presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli; y otras autoridades provinciales y municipales.