Nueva inversión en Tinogasta: Noura Multimarca abre sus puertas

El gobernador Raúl Jalil celebró en su visita a Tinogasta la inauguración de Noura Multimarca, un nuevo emprendimiento que apuesta por el crecimiento local. La firma ofrecerá una amplia gama de productos que incluyen motos, herramientas y equipos destinados a productores, trabajadores y familias de la región.

“Celebramos la llegada de Noura Multimarca a Tinogasta, una inversión que genera empleo local y pone a disposición motos, herramientas y equipos para productores, trabajadores y familias. Estamos promoviendo proyectos que fortalecen la economía y abren nuevas oportunidades de desarrollo para nuestra gente”, expresó Jalil.

La instalación de este nuevo comercio no solo amplía la oferta de bienes y servicios en el departamento, sino que también genera empleo directo e indirecto, incentivando el consumo interno y el fortalecimiento de la economía regional.

Con esta incorporación, Tinogasta se consolida como un polo atractivo para las inversiones privadas, en un marco de articulación público-privada que apunta a potenciar el desarrollo del Oeste catamarqueño.