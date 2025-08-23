Más comunidades catamarqueñas exportarán fibra de vicuña

En un encuentro realizado en Casa de Gobierno, el gobernador Raúl Jalil, el ministro Fernando Monguillot y el cacique de la comunidad de La Angostura, Bernardo Gutiérrez, recibieron al gerente zonal de Loro Piana Perú, Eliphas Coeli, con el objetivo de consolidar la articulación entre el Gobierno, las comunidades indígenas y la empresa internacional dedicada a la industria textil de lujo.

La reunión permitió repasar los resultados del esquema de cooperación que ya posibilitó la exportación de más de 200 kilos de fibra de vicuña desde la comunidad de La Angostura, y que ahora busca expandirse hacia nuevas localidades puneñas.

Nuevas comunidades exportadoras

En esta nueva etapa se sumarán Carachi, Aguas Calientes y El Tolar, que se integrarán al circuito de producción y exportación de fibra de vicuña, ampliando la capacidad de abastecimiento y los beneficios económicos para las familias de la Puna.

Las comunidades trabajan bajo un modelo de cooperación y capacitación, que incluye la transmisión de conocimientos en el cuidado, la esquila y el procesamiento de la fibra, considerada una de las más finas y valiosas del mundo.

Desarrollo local con identidad

El proyecto busca mejorar la rentabilidad de los productores locales y fortalecer las economías regionales con una mirada de desarrollo sostenible, respetuosa del entorno natural y cultural de la vicuña.

El cacique Bernardo Gutiérrez expresó su satisfacción por la expansión de la iniciativa: “Es una gran emoción que este trabajo conjunto se haga extensivo a otras comunidades. Queremos agradecer al Estado provincial y a quienes están dando una mano para que sigamos trabajando con el tema de la vicuña”.