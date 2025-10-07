“Los libros, portales infinitos”: lema de la Feria del Libro 2025

El flamante Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA), inaugurado recientemente en la histórica Casa de Gobierno, será la sede de la 17ª Feria Provincial del Libro, que se desarrollará del 6 al 9 de noviembre bajo el lema “Los libros, portales infinitos”.

El evento, organizado por el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca, se consolidó como un clásico encuentro entre escritores, investigadores, poetas y lectores, con una amplia propuesta de stands editoriales, presentaciones y charlas.

CATA, un nuevo espacio cultural

La ministra de Cultura, Turismo y Deporte, Daiana Roldán, destacó la importancia de que esta edición tenga como escenario a CATA: “Realizar esta edición de la Feria del Libro en CATA invita a seguir descubriendo y reafirmando quiénes somos, no solo a través del arte y la tecnología que propone este espacio, sino también a partir de las voces de nuestros escritores, investigadores y poetas”, expresó.

En esa línea, subrayó que este será el inicio de una programación más dinámica para el centro cultural, integrando arte, tecnología y literatura en un mismo ámbito.

“Los libros, portales infinitos”

El lema de la feria se traduce en una imagen visual poderosa: un libro abierto cuyas páginas se transforman en fragmentos que evocan pixeles, como metáfora de la transición de lo analógico a lo digital.

La propuesta invita a pensar la lectura como un acto que trasciende los límites del papel y abre puertas a otros mundos, ideas y universos posibles. Al mismo tiempo, el concepto de portal se asocia a la arquitectura de CATA, que abre sus puertas para recibir a autores y lectores, invitando a recorrer sus salas y su propuesta cultural.