Vía Catamarca

Los Altos: a punto de inaugurarse el nuevo CDI

El centro brindará contención, cuidado y estimulación a niños y niñas del Este catamarqueño.

Redacción Vía Catamarca

16 de agosto de 2025,

El espacio ofrecerá servicios de cuidado y estimulación temprana en un entorno moderno y seguro.

El nuevo Centro de Desarrollo Infantil (CDI) de la localidad de Los Altos, departamento Santa Rosa, entró en su tramo final de construcción y se perfila como una de las obras más relevantes para la comunidad del Este catamarqueño.

Según técnicos del Ministerio de Hacienda y Obra Pública, que realizaron una inspección en el predio, la obra presenta un avance significativo que permitirá su pronta habilitación.

Este espacio, diseñado con infraestructura moderna y equipamiento integral, estará destinado a brindar cuidado, contención y estimulación temprana a niños y niñas, en un marco de desarrollo integral y acompañamiento a las familias.

Desde el Gobierno provincial destacaron que el proyecto es resultado del trabajo conjunto entre el municipio de Los Altos y la Provincia, reafirmando el compromiso de ambas gestiones con la primera infancia y el futuro de la comunidad.

