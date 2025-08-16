Los Altos: a punto de inaugurarse el nuevo CDI

Ivana Nadal
El nuevo Centro de Desarrollo Infantil (CDI) de la localidad de Los Altos, departamento Santa Rosa, entró en su tramo final de construcción y se perfila como una de las obras más relevantes para la comunidad del Este catamarqueño.
Este espacio, diseñado con infraestructura moderna y equipamiento integral, estará destinado a brindar cuidado, contención y estimulación temprana a niños y niñas, en un marco de desarrollo integral y acompañamiento a las familias.