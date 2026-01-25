Litio: el Gobierno analizó con KABIL el avance del proyecto en Cortaderas

El Gobierno de Catamarca mantuvo una reunión de trabajo con la empresa KABIL para revisar el avance del proyecto de exploración de litio en Cortaderas, Fiambalá, y analizar perspectivas de crecimiento. El encuentro incluyó la presentación formal del nuevo CEO de la firma, Sunil Kumar Singh, y la participación de autoridades provinciales y de CAMYEN.

Cortaderas, Fiambalá: seguimiento del proyecto en áreas de CAMYEN

Durante la reunión se abordó el progreso del proyecto que KABIL desarrolla en la zona de Cortaderas, en áreas concesionadas por Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado (CAMYEN). También se analizaron las proyecciones de la iniciativa y el escenario de expansión posible dentro del territorio provincial.

Según lo informado, desde la empresa manifestaron interés en evaluar nuevas áreas mineras en Catamarca, en línea con la política provincial orientada a un desarrollo minero responsable, con agregado de valor y generación de empleo local.

KABIL y su vínculo con CAMYEN

Se destacó que KABIL es una de las tres empresas de la India que establecieron asociaciones con CAMYEN para explorar litio en Catamarca. Además del proyecto de exploración, la firma cuenta con oficinas administrativas en la provincia como parte de su plan de inversión.

Además del gobernador, participaron el vicegobernador Rubén Dusso y la ministra de Minería Teresita Regalado. Por la empresa estuvieron presentes Sukanya Chakraborty (CTO, KABIL India) y M. Sundar Raj (Country Head KABIL Argentina), junto a autoridades de CAMYEN y legisladores provinciales, entre otros.