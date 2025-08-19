La Tarifa de Interés Social suma una prórroga de 30 días

El Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente resolvió, mediante decreto, prorrogar por 30 días corridos el plazo de inscripción para el empadronamiento de beneficiarios de la Tarifa de Interés Social (TIS). La medida rige a partir del lunes 18 de agosto.

En paralelo, la Secretaría de Prevención del Delito y Participación Comunitaria definió un cronograma de jornadas informativas e inscripciones presenciales en diferentes barrios catamarqueños, con el fin de acercar el beneficio a los vecinos.

Cronograma de inscripción en los barrios

Miércoles 20/08 : Se.Pa.Ve. “Juan Domingo Perón”, calles Jorge Luis Borges y Ramón Acuña, de 16 a 19 horas.

Jueves 21/08 : Centro Vecinal La Cruz Negra, Cap. Salas y Francisco Olmos (B° La Cruz Negra), de 16 a 19 horas.

Viernes 22/08: Centro Vecinal Antinaco, calle Aymara N° 1965 casi esquina Zupay (B° Antinaco), de 16 a 19 horas.

Un alivio en la factura de la luz

El programa TIS cubre el 100% de los primeros 400 kWh bimestrales (200 kWh por mes) y además reduce el 50% del cargo fijo de la factura eléctrica. En caso de que el consumo supere los 1000 kWh bimestrales, el subsidio se suspende de forma temporal.

Este esquema lo convierte en una herramienta fundamental para garantizar energía asequible y promover la equidad energética en los hogares tucumanos.

Quiénes pueden acceder

El beneficio está destinado a jubilados, pensionados, beneficiarios de programas sociales como AUH o Progresar, y familias con ingresos iguales o inferiores a dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM).

La inscripción puede hacerse de forma presencial en los operativos barriales o de manera digital, a través de la página web de EC SAPEM, con DNI y la documentación correspondiente.