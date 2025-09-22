Gobierno y sector privado coordinan acciones para sostener la construcción

El gobernador Raúl Jalil recibió en Casa de Gobierno a representantes de la Cámara de la Construcción de Catamarca, en una reunión destinada a coordinar un plan integral de infraestructura urbana que busca mantener en marcha al sector en un contexto marcado por la caída de fondos nacionales para la obra pública.

El acuerdo contempla la construcción de cordones cuneta, veredas y canales en distintos municipios, con el doble objetivo de sostener la actividad de las empresas y garantizar la continuidad de la mano de obra local.

La presidenta de la Cámara de la Construcción, Anahí Díaz, destacó la importancia del encuentro y subrayó que “a diferencia de otras provincias, en Catamarca estamos tratando de mantener el nivel de empleo”.

En esa línea, agregó: “Si bien es una tarea difícil porque las condiciones están permanentemente transmutando, ha sido un acuerdo que hemos logrado con el gobernador de seguir por este camino para garantizar el trabajo de nuestra gente”.

Durante la reunión también se avanzó en la propuesta de crear canales de riego en distintos puntos del territorio provincial, considerados una pieza clave para el desarrollo productivo.

Díaz remarcó el esfuerzo del Gobierno provincial para sostener al sector: “Desde nuestra delegación hemos celebrado, desde que comenzó esta problemática, la actitud del gobernador de intentar sostener el nivel de trabajo de las empresas constructoras. Reconocemos que es evidente la disminución de fondos que tiene la provincia, y con ello la merma en la cantidad y envergadura de las obras que se venían ejecutando”.

Con este plan, el Ejecutivo provincial y la Cámara de la Construcción buscan garantizar que la obra pública siga siendo motor de empleo y al mismo tiempo aportar soluciones de infraestructura que impacten en la vida cotidiana de los catamarqueños.