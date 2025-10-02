Fiambalá: inauguraron el Centro de Contención y Desarrollo Humano

El gobernador Raúl Jalil encabezó en Fiambalá la inauguración del Centro de Contención y Desarrollo Humano (CCDH), acompañado por el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot, y el intendente Raúl Úsqueda. El nuevo espacio se proyecta como un lugar integral que brindará apoyo a diferentes sectores de la comunidad, con servicios que van desde la atención de la salud hasta el acompañamiento educativo y social.

El centro ofrecerá la posibilidad de realizar chequeos médicos, contará con un albergue para estudiantes provenientes del norte fiambalense y dispondrá de una sala de estudios, además de otros espacios pensados para el bienestar de niños, jóvenes y adultos mayores.

Un agradecimiento al trabajo conjunto

Durante el acto, el intendente Úsqueda destacó la importancia del proyecto y expresó:

“Quiero agradecer al gobernador, porque desde un primer momento no dudó en ceder el edificio para que hoy sea un nuevo espacio de contención. Esto es posible gracias al trabajo conjunto que llevamos adelante con la Provincia, sobre todo en estos tiempos difíciles. El gobernador nos da su apoyo para obras que engrandecen a Fiambalá”.

El jefe comunal también subrayó el esfuerzo de los trabajadores municipales que participaron en la concreción de la obra.

El CCDH llevará el nombre de Lastenia del Carmen Salva de Valeriano, una vecina reconocida por dedicar más de cuatro décadas a la atención de la salud de los fiambalenses, símbolo del compromiso comunitario que inspira este espacio.

Autoridades presentes

El acto contó con la participación de las diputadas María Argerich y Claudia Palladino, la viceintendenta de Tinogasta, Pamela López, y otras autoridades provinciales y locales que acompañaron la inauguración.