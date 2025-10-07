Catamarca participó en la Jornada Federal de Logística Minera

La provincia de Catamarca, representada por el director de Minería, Marcelo Marcial, formó parte de la Jornada Federal de Logística Minera, organizada por el Consejo Federal de Minería (COFEMIN).

El encuentro reunió a autoridades nacionales y provinciales, empresas del sector y organismos internacionales de crédito, con el objetivo de debatir los desafíos logísticos y las oportunidades de desarrollo de la minería en Argentina.

Agenda del encuentro

La jornada se desarrolló en el marco del Plan de Logística Minera, priorizado por las provincias dentro de la Estrategia Federal Logística del CFI.

Durante las exposiciones se abordaron tres ejes centrales:

El análisis productivo y logístico actual y futuro para las cadenas de litio, cobre, oro y plata.

Los proyectos logísticos prioritarios vinculados a la actividad minera.

La Guía de Instrumentos Financieros para la Logística Minera, pensada como herramienta de gestión para la planificación de infraestructura estratégica.

Representación federal

Además de Catamarca, participaron Jujuy, Salta, La Rioja, San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Santa Cruz, en un espacio que busca consolidar una mirada conjunta de las provincias productoras en torno a la minería.

Se adelantó que a fines de noviembre se presentarán las conclusiones y propuestas del encuentro, con la expectativa de avanzar en alternativas de financiamiento antes de fin de año.

Una oportunidad estratégica

Argentina enfrenta una coyuntura clave para consolidar un sistema logístico minero más eficiente, capaz de mejorar la competitividad, atraer inversiones y potenciar el desarrollo productivo federal.