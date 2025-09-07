“Catamarca no tiene deuda pública”: Jalil destacó el orden financiero en el IAEF

El gobernador Raúl Jalil participó como disertante en la 46° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), que se desarrolla entre el 4 y el 7 de septiembre en el Llao Llao Hotel & Resort, en Bariloche.

En el panel “Federalismo competitivo: el rol de las provincias en la transformación del país”, Jalil compartió escenario con los gobernadores Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro).

Catamarca como prioridad

En su intervención, el mandatario resaltó que la mirada de su gestión está enfocada en lo que fortalece a la provincia. “Pienso en Catamarca, en lo que le conviene a Catamarca, por eso hemos apoyado al RIGI y hoy estamos teniendo inversiones en la minería gracias a ese régimen”, sostuvo.

Y añadió: “Creo que hoy, si uno ve el mapa político argentino, cada vez hay más espacios políticos provinciales”.

Jalil también puso en valor la situación económica de Catamarca.

“En Catamarca no tenemos deuda pública, hemos aumentado el empleo privado y el gran desafío que tenemos es discutir el presupuesto nacional a través del diálogo. Ese diálogo lo tiene que convocar el presidente, y yo creo que esto va a suceder. A partir del 27 de octubre hay que empezar a trabajar para que el país tenga un presupuesto nacional”, enfatizó.

Una mirada sobre las elecciones

Consultado sobre la coyuntura política y las elecciones legislativas en Buenos Aires, el gobernador opinó: “Creo que la elección es importante, pero no tanto. Es una elección de legisladores, a las 48 horas pasan las elecciones y siguen los problemas del mundo real. Tenemos que prestar atención a las cosas que están sucediendo en la vida cotidiana de la gente”, expresó.

La Convención del IAEF, fundada en 1967, es uno de los encuentros más relevantes del sector empresarial y financiero del país, con la participación de disertantes académicos y referentes políticos y productivos.