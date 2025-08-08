Asistencia, contención y reconstrucción en Laguna Blanca

El Gobierno de la provincia mantiene un trabajo interministerial para asistir, contener y reparar los daños ocasionados en Laguna Blanca tras el fuerte temporal registrado días atrás.

La inmediata instalación de un COE provincial en el SUM de la localidad, con presencia de los ministerios de Desarrollo Social; Salud; Gobierno, Seguridad y Justicia; Hacienda y Obras Públicas; Vivienda y Urbanización; Trabajo, Planificación y Recursos Humanos, entre otros, permitió ejecutar soluciones concretas para numerosos vecinos.

El director de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Walter Zárate, informó: “La situación en Laguna Blanca comienza a reacomodarse. En principio teníamos más de 280 personas en condición de evacuados, en cinco centros, y al día hoy solo hay 70 personas. Seguimos trabajando a destajo con todas las áreas de gobierno, para que en pocas semanas todos los vecinos retomen su vida normal”.

Además, precisó que el 25% de las viviendas ya fueron intervenidas y destacó que la comunidad mantiene su idiosincrasia recuperando las casas con materiales de la zona y técnicas tradicionales.

Zárate explicó que la asistencia se realiza de manera coordinada e incluye abrigos, ropa, materiales para techos, agua potable y alimentos, entre otros elementos: “También se está efectuando un relevamiento con el Ministerio de Salud para ver el estado de salud de la gente afectada. Además, se espera un equipo de profesionales en psicología porque hay gente que ha sufrido efectos traumáticos y en este momento no desean regresar a su lugar de origen”, agregó.

Finalmente, el funcionario subrayó que el gobernador sigue de cerca la situación y remarcó: “El COE seguirá hasta que el último habitante de Laguna Blanca haya sido asistido y haya vuelto a las condiciones normales de vivienda y habitabilidad”.