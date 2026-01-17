Aguilares afina tambores: llegan los Corsos Provinciales 2026

Aguilares empieza a contar los días para volver a latir al ritmo del carnaval. La ciudad lanzó la 49° edición de los Corsos Provinciales con una idea clara: una fiesta 100% familiar, con entrada libre y gratuita, y una apuesta fuerte a la infraestructura para que el público gane comodidad y seguridad.

El anuncio se realizó este jueves en el primer piso del Ente Tucumán Turismo, donde el clima de presentación se mezcló con el anticipo de lo que vendrá: comparsas que asomaron con plumas, brillo y percusión, y el público entrando —por un rato— en ese ánimo de verano que no se explica, se contagia.

Fechas confirmadas: infantiles y noches centrales

El calendario ya está marcado. Habrá corsos infantiles el 29 de enero y el 5 de febrero. Y las noches principales, con desfile y competencia, serán el 30 y 31 de enero, y el 6 y 7 de febrero. En todos los casos, se informó entrada libre y gratuita.

Un corsódromo que se actualiza

En el lanzamiento se remarcó un dato de obra: el corsódromo sumará 160 metros de tribunas de hormigón. La intendenta Gimena Mansilla lo planteó como un salto en condiciones para el público y como respaldo para una tradición que moviliza a toda la ciudad:

“Estamos inaugurando 160 metros de tribunas de hormigón, brindando mayor seguridad y una visión privilegiada para las familias. Los corsos son nuestra identidad; seis comparsas locales trabajan meses para que, durante cuatro noches, la ciudad se convierta en el corazón del Norte Argentino”.

La jefa municipal también señaló que la capacidad hotelera de Aguilares ya está colmada, con impacto en localidades cercanas.

Organización y movimiento en la ciudad

En la presentación participaron, además, el presidente del Ente Tucumán Turismo Domingo Amaya y la vicepresidenta Inés Frías Silva; el representante de Tucumán ante el Consejo Federal de Inversiones (CFI), Pedro Sandilli; la directora de Turismo de Aguilares, Verónica Peláez; y el presidente de la Unión de Hoteleros y Gastronómicos de Tucumán, Ernesto Gettar. En ese marco se entregó a la intendenta una declaratoria de Interés Turístico.

Amaya, por su parte, definió el perfil del evento en estos términos: “Aguilares no tiene nada que envidiarle a nadie. Hoy, bajo la política de Estado de nuestro gobernador Osvaldo Jaldo, trabajamos unidos por un Tucumán que brilla. Esta es una fiesta gratuita, en paz y sin alcohol, donde las familias pueden disfrutar mientras se dinamiza la economía local. El turismo es esto: generar oportunidades para que nuestra gente viva mejor”.

Y Inés Frías Silva destacó el despliegue previsto: “Decir que ‘Tucumán tiene todo’ no es solo un eslogan, es una realidad que se vive en Aguilares. Ver cómo se preparan los más de 100 puestos de comida y cómo el evento moviliza a toda la región nos llena de orgullo. Es una cita obligada que nadie se puede perder”.

Una fiesta que se arma durante meses

Detrás de cada noche, la cocina es larga: meses de ensayo, trajes, diseño y logística. El lanzamiento insistió en ese pulso local: seis comparsas trabajando para que, durante cuatro fechas centrales, el sur tucumano tenga su gran escena de verano.