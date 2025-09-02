Voraz incendio en la pollería Mr. Pollo de Villa Carlos Paz

Bomberos Voluntarios de Villa Carlos Paz combaten un voraz incendio que se desató en la pollería Mr. Pollo, ubicada en la intersección de Avenida Uruguay y Pellegrini, en pleno centro de la ciudad.

Hasta el momento no se conocen las causas que originaron el foco ígneo. En el lugar trabajan también efectivos de la Policía de Córdoba y personal de Seguridad Ciudadana, quienes cortaron el tránsito para facilitar las tareas de los bomberos y garantizar la seguridad de los transeúntes.

Según los primeros reportes, no se registraron heridos, y los equipos de emergencia continúan trabajando para controlar completamente las llamas y evaluar los daños materiales del local.