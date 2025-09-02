Vía Carlos Paz

Voraz incendio en la pollería Mr. Pollo de Villa Carlos Paz

Las llamas se desataron en un local ubicado en la intersección de Av. Uruguay y Pellegrini.

Redacción Vïa Carlos Paz

2 de septiembre de 2025,

Bomberos Voluntarios de Villa Carlos Paz combaten un voraz incendio que se desató en la pollería Mr. Pollo, ubicada en la intersección de Avenida Uruguay y Pellegrini, en pleno centro de la ciudad.

Hasta el momento no se conocen las causas que originaron el foco ígneo. En el lugar trabajan también efectivos de la Policía de Córdoba y personal de Seguridad Ciudadana, quienes cortaron el tránsito para facilitar las tareas de los bomberos y garantizar la seguridad de los transeúntes.

Según los primeros reportes, no se registraron heridos, y los equipos de emergencia continúan trabajando para controlar completamente las llamas y evaluar los daños materiales del local.

