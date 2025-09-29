Violento episodio en La Cumbre: detienen a joven acusada de apuñalar a su pareja

Un grave hecho de violencia doméstica sacudió este domingo a la localidad de La Cumbre, en el Valle de Punilla. Una joven de 18 años fue detenida luego de agredir con un arma blanca a su pareja, un hombre de 30 años, provocándole una herida punzocortante en el torso.

El incidente ocurrió en una vivienda ubicada en la calle Deán Funes al 300. Por la gravedad de la lesión, la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Domingo Funes, en Santa María de Punilla, donde permanece internada bajo observación médica en estado crítico.

Tras el ataque, la joven quedó detenida e imputada por homicidio calificado por el vínculo en grado de tentativa. La causa está a cargo de la Fiscalía de Cosquín, encabezada por la Dra. Paula Kelm, que investiga las circunstancias que llevaron a la agresión.