Violenta agresión tras accidente de tránsito en Villa Carlos Paz

Lo que comenzó como un accidente de tránsito menor derivó en un episodio de violencia extrema en Villa Carlos Paz. Un joven conductor fue golpeado por una pareja luego de que su automóvil fuera chocado en la zona céntrica de la ciudad, alrededor del mediodía del domingo.

De acuerdo con el testimonio que dio en Noticiero Doce, el joven, identificado como Ignacio, circulaba en un Volkswagen Gol Trend junto a un amigo cuando un Renault 9 subió a la vereda, impactó contra un poste de luz y terminó incrustado contra su vehículo. “Intenté calmar la situación, pero me empezaron a agredir”, relató.

Según explicó, tanto la conductora del Renault como su acompañante reaccionaron de manera violenta: mientras él descendía del auto para hablar, el hombre tomó un elemento contundente y golpeó el vehículo, mientras la mujer también lo atacaba físicamente. “Buscaron escombros y rompían los vidrios del auto; no había forma de tranquilizarlos”, dijo Ignacio.

La situación quedó registrada por la cámara de seguridad de un local cercano. Ante la escalada de agresiones, Ignacio y su acompañante se refugiaron en un comercio mientras aguardaban la llegada de la policía.

El joven denunció que el agresor ya tenía antecedentes penales y que, en medio del ataque, recibió un cascotazo en la cara que lo derribó al suelo, provocándole una fractura de tabique nasal y profundas heridas en el rostro que requirieron nueve puntos de sutura.

Ambos agresores fueron detenidos por efectivos policiales, aunque, según las víctimas, continuaron profiriendo amenazas mientras eran trasladados. “Estamos con miedo, incluso trabajando”, expresó Ignacio tras recibir atención médica por las lesiones sufridas.