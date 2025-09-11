Villa Río Icho Cruz celebra la 51ª edición de sus Fiestas del Pueblo

Vía Carlos Paz

La localidad cordobesa invita a vecinos y visitantes a disfrutar de su tradicional festejo, que incluye patio gastronómico, desfile cívico y gaucho, espectáculos artísticos y shows musicales en vivo.

Villa Río Icho Cruz se prepara para vivir una nueva edición de sus tradicionales Fiestas del Pueblo, que este año alcanzan los 51 años de historia.

La propuesta reúne, a lo largo de toda la semana, actividades culturales, deportivas y recreativas en distintos puntos de la localidad, con el propósito de fomentar la participación vecinal y fortalecer el sentido de comunidad.

El acto central se realizará el domingo 14 de septiembre desde las 11 en la plaza principal de Icho Cruz. Allí, vecinos y visitantes podrán disfrutar de un patio gastronómico con sabores regionales y un gran desfile institucional, cívico y gaucho, además de presentaciones de talleres municipales y ballets invitados.

La música también será protagonista: están anunciadas las actuaciones en vivo de Banda OK, Las Voces de Icho Cruz, Pachi Herrera y Cristhian Valle, junto con otras sorpresas pensadas para compartir en familia.

Con más de medio siglo de trayectoria, las Fiestas del Pueblo siguen siendo un espacio de encuentro, identidad y celebración para toda la región.

