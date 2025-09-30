Vía Carlos Paz

Villa Giardino tendrá su primera Feria del Libro

La propuesta cultural se desarrollará el 2 y 3 de octubre en el Cine Teatro Alejandro Giardino, con entrada libre y gratuita.

Redacción Vïa Carlos Paz

30 de septiembre de 2025,

Feria del Libro 2025

Villa Giardino vivirá por primera vez una Feria del Libro, una iniciativa que busca poner en valor la lectura y la identidad local bajo el lema “Sembrando Identidad”.

El encuentro se llevará a cabo los días miércoles 2 y jueves 3 de octubre, en el horario de 10 a 18, en las instalaciones del Cine Teatro Alejandro Giardino.

La programación incluirá la presencia de más de 20 expositores, presentaciones de títulos clásicos y literatura infantil, además de actividades como ajedrez, charlas y conferencias en vivo.

Desde el municipio destacaron que se trata de un espacio pensado para toda la familia, que combinará cultura, entretenimiento y aprendizaje. La entrada será libre y gratuita, lo que permitirá a vecinos y turistas disfrutar de esta propuesta sin costo alguno.

