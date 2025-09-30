Villa Giardino tendrá su primera Feria del Libro

Villa Giardino vivirá por primera vez una Feria del Libro, una iniciativa que busca poner en valor la lectura y la identidad local bajo el lema “Sembrando Identidad”.

El encuentro se llevará a cabo los días miércoles 2 y jueves 3 de octubre, en el horario de 10 a 18, en las instalaciones del Cine Teatro Alejandro Giardino.

La programación incluirá la presencia de más de 20 expositores, presentaciones de títulos clásicos y literatura infantil, además de actividades como ajedrez, charlas y conferencias en vivo.

Desde el municipio destacaron que se trata de un espacio pensado para toda la familia, que combinará cultura, entretenimiento y aprendizaje. La entrada será libre y gratuita, lo que permitirá a vecinos y turistas disfrutar de esta propuesta sin costo alguno.