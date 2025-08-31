Villa Giardino: organizan jornada solidaria para ayudar a Camila

Familiares y amigos de Camila, una niña de 12 años de Villa Giardino que padece parálisis cerebral infantil y epilepsia refractaria, convocaron a una nueva jornada solidaria con el objetivo de recaudar fondos para su tratamiento médico.

El costo total asciende a 35 mil dólares, y aún resta reunir cerca de 10 millones de pesos.

La actividad se desarrollará el sábado 6 de septiembre en el escenario de la Avenida Edén, en La Falda, con un aporte sugerido de 5 mil pesos por persona.

La propuesta incluirá una variada agenda deportiva y recreativa: carrera participativa con largadas cada dos horas entre las 9 y las 15; un circuito adaptado de 2,5 km (asfaltado); recorridos de 5K y 10K combinando asfalto y ripio; además de una caminata serrana, clases de Aerobox y Yoga, un circuito en bicicleta y maratoons.

Las inscripciones podrán realizarse el mismo día del evento, desde las 8:00 en el escenario, o de manera anticipada mediante transferencia al alias viaje.cami.24 (titular: Melisa Jorgelina Araoz), enviando el comprobante al número 3548-501188. También está disponible un formulario de inscripción online.

Desde hace un año, la familia de Camila organiza diversas actividades solidarias para solventar el costoso tratamiento Cytotron, que se realiza en la clínica NeuroCytonix, en Monterrey, México.