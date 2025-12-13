Villa Carlos Paz y Punilla tendrán un sábado caluroso y estable

El pronóstico del tiempo para mañana, sábado 13 de diciembre, anticipa una jornada con cielo mayormente despejado y temperaturas elevadas, propias del inicio del verano en la región, lo que permitirá el normal desarrollo de actividades al aire libre y propuestas turísticas en la ciudad.

De acuerdo a las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional, las temperaturas oscilarán entre los 17 °C de mínima y los 32 °C de máxima, configurando un día caluroso, especialmente durante las horas centrales de la tarde. El viento será leve a moderado, con direcciones variables, sin generar condiciones adversas.

Durante gran parte del día se espera un predominio del sol, con intervalos de nubosidad pasajera, típicos de la época. La probabilidad de precipitaciones es baja, por lo que no se prevén lluvias para la jornada.

Estas condiciones climáticas resultan favorables tanto para vecinos como para turistas, que podrán disfrutar del lago San Roque, las costas de ríos, la costa de lago y los distintos espacios recreativos de Villa Carlos Paz.