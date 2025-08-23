Villa Carlos Paz y el Valle de Punilla proponen un fin de semana con cultura, ferias y turismo

El Valle de Punilla se prepara para un fin de semana con una amplia agenda de actividades culturales, recreativas y turísticas que tendrán como epicentro a la ciudad de Villa Carlos Paz.

El Festival de Gemas será una de las principales atracciones. El encuentro internacional de minerales se desarrollará este sábado 23 y domingo 24 de agosto en el Domus Auditorio de Villa Carlos Paz, donde expositores de distintos países presentarán piezas únicas, además de ofrecer conferencias sobre gemoterapia, vibración y geometría sagrada.

Paralelamente, desde la mañana en la Costanera y el puente Centenario, se instalará el Mercado de Microemprendedores, con una feria de artesanías, moda, cosmética natural y productos regionales.

La agenda del sábado también incluye el Encuentro de danzas “Danza Luna VCP”, que se realizará en el Teatro Wo a partir de las 10, y la actividad especial en el Cerro de la Cruz, con ascenso vespertino y descenso nocturno desde las 17.30 horas, organizada por el Complejo Aerosilla.

El domingo continuará la programación con el cierre del Festival de Gemas y la feria de microemprendedores, consolidando una propuesta que combina turismo, cultura y participación comunitaria en el corazón de Punilla.