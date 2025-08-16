Vía Carlos Paz

Villa Carlos Paz tendrá un sábado soleado y con clima templado

Según el pronóstico, la jornada presentará cielo mayormente soleado con algunas nubes, mínimas de 5 °C y máximas que alcanzarán los 16 °C.

Redacción Vïa Carlos Paz

16 de agosto de 2025,

Villa Carlos Paz tendrá un sábado soleado y con clima templado
Jueves nublado en Villa Carlos Paz\u002E

La ciudad se prepara para recibir un sábado 16 de agosto con condiciones meteorológicas favorables para actividades al aire libre. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la jornada presentará cielo mayormente soleado con algunas nubes, temperaturas mínimas de 5 °C y máximas que alcanzarán los 16 °C.

La mañana comenzará fresca, por lo que se recomienda contar con abrigo liviano para las primeras horas. Con el avance del día, el ambiente se tornará templado y agradable, ideal para paseos por la costanera, caminatas por los cerros o almuerzos en terrazas y espacios abiertos.

No se prevén lluvias ni fenómenos adversos, lo que permitirá disfrutar de un clima estable y confortable. Turistas y vecinos podrán aprovechar la jornada para recorrer la ciudad y sus alrededores, en un fin de semana que combina cielos despejados, temperaturas moderadas y la serenidad típica del invierno serrano.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS