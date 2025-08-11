Vía Carlos Paz

Villa Carlos Paz tendrá un lunes con mañana fría y tarde agradable

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la mínima será de 4°C mientras que la máxima alcanzará los 23°C.

Redacción Vïa Carlos Paz

11 de agosto de 2025,

Carlos Paz paisaje soleado.

Este lunes 11 de agosto, la ciudad vivirá una jornada marcada por un inicio frío y un ascenso térmico hacia el mediodía, que derivará en una tarde templada y con cielo parcialmente nublado.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima se ubicará en torno a los 4°C durante las primeras horas, mientras que la máxima alcanzará los 23°C cerca de las 15. El amanecer se presentará despejado y con ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque con abrigo.

Con el correr de la mañana, el sol será protagonista y permitirá un rápido aumento de la temperatura. Hacia el mediodía, se esperan valores cercanos a los 20°C, mientras que en horas de la tarde las condiciones se mantendrán estables, con intervalos de nubosidad.

Para la noche, el cielo se cubrirá parcialmente y el termómetro descenderá hasta los 11°C, manteniendo un clima agradable sin frío intenso. No se prevén precipitaciones ni cambios bruscos en el tiempo.

