Villa Carlos Paz oficializó este jueves su adhesión al Camino de Brochero, un producto turístico de alcance internacional y uno de los cinco “Caminos Hermanos” del Camino de Santiago de Compostela, el único de su tipo en América. El anuncio se realizó en el Palacio Municipal con la presencia del intendente Esteban Avilés, el secretario de Turismo Sebastián Boldrini y el presidente de la Agencia Córdoba Turismo Darío Capitani.

El Camino propone una experiencia que combina historia, naturaleza y espiritualidad, recorriendo distintos trazados vinculados al legado del Cura Brochero. Se organiza en cinco rutas temáticas (Camino Mayor, del Norte, del Sur, de Los Gigantes y del Este) y puede hacerse a pie, en bicicleta, a caballo o en vehículo.

Villa Carlos Paz suma un atractivo turístico de alcance internacional: el Camino de Brochero

Uno de los accesos principales del Camino Mayor se encuentra en Villa Carlos Paz, con un recorrido de 11 km que inicia en el Automóvil Club Argentino, continúa por la costa de lago, cruza el Puente del Centenario y llega al Parque Estancia La Quinta, donde se realiza el sellado de pasaportes. Desde allí, el camino sigue hacia la plaza Brochero de Playas de Oro y continúa rumbo a San Antonio de Arredondo.

“Es un orgullo que Carlos Paz forme parte de este producto internacional que potencia el turismo religioso”, señaló Avilés, quien destacó que el circuito atraviesa 16 barrios de la ciudad. En los próximos días comenzará la colocación de mojones y baldosas señaléticas en los puntos del recorrido.