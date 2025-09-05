Vía Carlos Paz

Villa Carlos Paz será sede del Encuentro Hispanohablante de Artes Escénicas

El evento ofrecerá durante dos días una amplia programación con más de 30 espectáculos de teatro, danza, títeres, narración oral, música y teatro musical.

Redacción Vïa Carlos Paz

5 de septiembre de 2025,

Villa Carlos Paz será sede del Encuentro Hispanohablante de Artes Escénicas
Este sábado 6 y domingo 7 de septiembre se desarrollará en Villa Carlos Paz el Encuentro Hispanohablante de Artes Escénicas, una propuesta cultural independiente que reunirá a más de 160 artistas de distintas disciplinas en el Teatro del Sol y el Club de Teatro.

Organizado por el grupo Gestos y Muecas, bajo la dirección de Ivana Vivas, el evento ofrecerá durante dos días una amplia programación con más de 30 espectáculos de teatro, danza, títeres, narración oral, música y teatro musical.

Las funciones se llevarán a cabo en la sala 2 del Teatro del Sol, ubicado en avenida General Paz 250, con actividades complementarias en el Club de Teatro de calle Asunción 20. Los horarios de presentación serán de 16:30 a 21:30, con entradas disponibles en puerta a un valor general de 5.000 pesos por jornada, con descuentos especiales.

Además de las puestas en escena, el encuentro incluirá seminarios, mesas de debate y espacios de intercambio entre artistas, consolidándose como un espacio de formación y de fortalecimiento de la comunidad artística local y regional.

“Serán dos días a puro teatro, danza, títeres, narradoras, cantantes, teatro musical… un espacio para reencontrarnos, abrazarnos y compartir con el otro”, destacó Ivana Vivas, impulsora de la iniciativa.

El Encuentro Hispanohablante de Artes Escénicas llega así a Villa Carlos Paz como una propuesta que busca fomentar la colaboración artística en español y abrir nuevas oportunidades para creadores de la provincia, el país y la región.

