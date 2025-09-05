Villa Carlos Paz será sede del Encuentro Hispanohablante de Artes Escénicas

Este sábado 6 y domingo 7 de septiembre se desarrollará en Villa Carlos Paz el Encuentro Hispanohablante de Artes Escénicas, una propuesta cultural independiente que reunirá a más de 160 artistas de distintas disciplinas en el Teatro del Sol y el Club de Teatro.

Organizado por el grupo Gestos y Muecas, bajo la dirección de Ivana Vivas, el evento ofrecerá durante dos días una amplia programación con más de 30 espectáculos de teatro, danza, títeres, narración oral, música y teatro musical.

Las funciones se llevarán a cabo en la sala 2 del Teatro del Sol, ubicado en avenida General Paz 250, con actividades complementarias en el Club de Teatro de calle Asunción 20. Los horarios de presentación serán de 16:30 a 21:30, con entradas disponibles en puerta a un valor general de 5.000 pesos por jornada, con descuentos especiales.

Además de las puestas en escena, el encuentro incluirá seminarios, mesas de debate y espacios de intercambio entre artistas, consolidándose como un espacio de formación y de fortalecimiento de la comunidad artística local y regional.

“Serán dos días a puro teatro, danza, títeres, narradoras, cantantes, teatro musical… un espacio para reencontrarnos, abrazarnos y compartir con el otro”, destacó Ivana Vivas, impulsora de la iniciativa.

El Encuentro Hispanohablante de Artes Escénicas llega así a Villa Carlos Paz como una propuesta que busca fomentar la colaboración artística en español y abrir nuevas oportunidades para creadores de la provincia, el país y la región.