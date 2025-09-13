Vía Carlos Paz

Villa Carlos Paz será sede del 25º Encuentro Internacional Infantil de Escuelas de Fútbol

La ciudad recibe delegaciones de Argentina y países vecinos.

Redacción Vïa Carlos Paz

13 de septiembre de 2025,

24º Encuentro Internacional de Fútbol Infantil

Este fin de semana, Villa Carlos Paz recibirá a delegaciones de distintos puntos del país y de naciones vecinas en el marco del 25º Encuentro Internacional Infantil de Escuelas de Fútbol.

La actividad se desarrollará entre el viernes 12 y el domingo 14 de septiembre en dos escenarios principales: el predio del Carlos Paz Rugby Club y el espacio exterior del Estadio Arena.

Liga Municipal de Fútbol Infantil en Villa Carlos Paz, año 2019.
Los encuentros comenzarán el viernes desde las 14:30 hasta las 19:00, mientras que el sábado y domingo los partidos se disputarán en horario matutino, de 8:30 a 13:00.

Con la participación de numerosos equipos infantiles, el certamen busca promover la integración deportiva y el intercambio cultural.

La entrada será libre y gratuita para todos los vecinos y turistas que deseen acompañar esta tradicional cita deportiva.

