Villa Carlos Paz será sede de un Encuentro de Emprendedores

Con el objetivo de fomentar el trabajo de los emprendedores locales y ofrecer un espacio de difusión para proyectos independientes de Villa Carlos Paz y la región, el próximo sábado 23 de agosto, de 15 a 20 horas, se llevará a cabo un Encuentro de Emprendedores en el Hotel Estilo MB (Almafuerte 40).

La actividad contará con entrada libre y gratuita, y reunirá una variada propuesta que incluirá artesanías, diseño, moda, cosmética natural, productos regionales, arte, decoración, bienestar y múltiples opciones para vecinos y turistas.

El evento es organizado por Eventos MB y busca consolidarse como una oportunidad para que la comunidad descubra nuevas propuestas, conozca a los creadores detrás de cada emprendimiento y promueva el consumo local.