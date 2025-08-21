Vía Carlos Paz

Villa Carlos Paz será sede de un Encuentro de Emprendedores

El encuentro propone un espacio de difusión para emprendedores locales y de la región, con una feria abierta al público que reúne diseño, artesanías, productos regionales y más.

Redacción Vïa Carlos Paz

21 de agosto de 2025,

Inauguración Mercado de Microemprendedores.

Con el objetivo de fomentar el trabajo de los emprendedores locales y ofrecer un espacio de difusión para proyectos independientes de Villa Carlos Paz y la región, el próximo sábado 23 de agosto, de 15 a 20 horas, se llevará a cabo un Encuentro de Emprendedores en el Hotel Estilo MB (Almafuerte 40).

La actividad contará con entrada libre y gratuita, y reunirá una variada propuesta que incluirá artesanías, diseño, moda, cosmética natural, productos regionales, arte, decoración, bienestar y múltiples opciones para vecinos y turistas.

El evento es organizado por Eventos MB y busca consolidarse como una oportunidad para que la comunidad descubra nuevas propuestas, conozca a los creadores detrás de cada emprendimiento y promueva el consumo local.

