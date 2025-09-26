Villa Carlos Paz será sede de la primera Expo Coaching Ontológico 2025 en Córdoba

La ciudad de Villa Carlos Paz se prepara para recibir un evento pionero en la provincia: la Expo Coaching Ontológico 2025, que se realizará este 27 de septiembre en el Hotel Parque de 10 a 18 hs.

Coaching Psicológico Integral

Se trata de un encuentro único que reunirá a disertantes de renombre nacional, talleres vivenciales y una feria de stands de productos y servicios vinculados al bienestar, el liderazgo y el desarrollo humano.

Con el lema “Observar infinitas posibilidades”, la Expo Coaching Ontológico propone un día completo de experiencias que integran los tres dominios del observador: Cuerpo, Emoción y Lenguaje.

El evento está abierto a toda la comunidad y está pensado tanto para personas interesadas en el crecimiento personal como para profesionales, emprendedores y empresarios que buscan fortalecer su liderazgo, mejorar la comunicación en sus equipos y generar nuevas oportunidades de negocio.

Entre las actividades programadas, los asistentes podrán participar de:

Conferencias centrales con disertantes nacionales de reconocida trayectoria.

Talleres vivenciales con cupo limitado, para experimentar el coaching en acción.

Feria de stands con emprendedores, consultoras y marcas vinculadas al desarrollo humano.

Espacios de networking y conversatorios para compartir experiencias y generar alianzas.

Contacto de acreditaciones: WhatsApp 3541-522788

Email: desarrolloexpocoaching@gmail.com

Instagram: @expo_coaching