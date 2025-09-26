Villa Carlos Paz será sede de la primera Expo Coaching Ontológico 2025 en Córdoba

La ciudad de Villa Carlos Paz se prepara para recibir un evento pionero en la provincia: la Expo Coaching Ontológico 2025, que se realizará este 27 de septiembre en el Hotel Parque de 10 a 18 hs.
Se trata de un encuentro único que reunirá a disertantes de renombre nacional, talleres vivenciales y una feria de stands de productos y servicios vinculados al bienestar, el liderazgo y el desarrollo humano.
Con el lema “Observar infinitas posibilidades”, la Expo Coaching Ontológico propone un día completo de experiencias que integran los tres dominios del observador: Cuerpo, Emoción y Lenguaje.
El evento está abierto a toda la comunidad y está pensado tanto para personas interesadas en el crecimiento personal como para profesionales, emprendedores y empresarios que buscan fortalecer su liderazgo, mejorar la comunicación en sus equipos y generar nuevas oportunidades de negocio.
Entre las actividades programadas, los asistentes podrán participar de:
- Conferencias centrales con disertantes nacionales de reconocida trayectoria.
- Talleres vivenciales con cupo limitado, para experimentar el coaching en acción.
- Feria de stands con emprendedores, consultoras y marcas vinculadas al desarrollo humano.
- Espacios de networking y conversatorios para compartir experiencias y generar alianzas.
Contacto de acreditaciones: WhatsApp 3541-522788
Email: desarrolloexpocoaching@gmail.com
Instagram: @expo_coaching