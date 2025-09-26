Vía Carlos Paz

Villa Carlos Paz será sede de la primera Expo Coaching Ontológico 2025 en Córdoba

Se trata de un encuentro único que reunirá a disertantes de renombre nacional, talleres vivenciales y una feria de stands de productos y servicios vinculados al bienestar, el liderazgo y el desarrollo humano.

Redacción Vïa Carlos Paz

26 de septiembre de 2025,

Hotel Parque Villa Carlos Paz

La ciudad de Villa Carlos Paz se prepara para recibir un evento pionero en la provincia: la Expo Coaching Ontológico 2025, que se realizará este 27 de septiembre en el Hotel Parque de 10 a 18 hs.

Con el lema “Observar infinitas posibilidades”, la Expo Coaching Ontológico propone un día completo de experiencias que integran los tres dominios del observador: Cuerpo, Emoción y Lenguaje.

El evento está abierto a toda la comunidad y está pensado tanto para personas interesadas en el crecimiento personal como para profesionales, emprendedores y empresarios que buscan fortalecer su liderazgo, mejorar la comunicación en sus equipos y generar nuevas oportunidades de negocio.

Entre las actividades programadas, los asistentes podrán participar de:

  • Conferencias centrales con disertantes nacionales de reconocida trayectoria.
  • Talleres vivenciales con cupo limitado, para experimentar el coaching en acción.
  • Feria de stands con emprendedores, consultoras y marcas vinculadas al desarrollo humano.
  • Espacios de networking y conversatorios para compartir experiencias y generar alianzas.

Contacto de acreditaciones: WhatsApp 3541-522788

Email: desarrolloexpocoaching@gmail.com

Instagram: @expo_coaching

