Villa Carlos Paz será escenario del 11º Gran Premio “Leyendas del Rally”

Este sábado 6 de septiembre se realizará en Villa Carlos Paz la 11º edición del Gran Premio “Leyendas del Rally”, un evento que reunirá a autos históricos vinculados a la tradición automovilística y que contará con la participación de tripulaciones de todo el país. El evento cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Villa Carlos Paz.

Leyendas e Historias del Rally en Carlos Paz.

Cientos de autos históricos y réplicas se congregaron en el centro de la ciudad.

La propuesta, que vuelve a la ciudad con gran expectativa, presentará vehículos de rally históricos de carrera, réplicas, versiones de homologación y modelos de interés especial, que forman parte del legado de este deporte en la Argentina y el mundo.

El cronograma oficial incluye:

08:45 hs. : Apertura del Parque Cerrado en el Playón Municipal.

10:00 hs. : Largada desde la Plaza del Rally.

19:00 hs. : Reagrupamiento en el Playón Municipal.

20:00 hs.: Exposición nocturna de vehículos en calle 9 de Julio, entre Av. San Martín y Orgaz.

La jornada ofrecerá la posibilidad de revivir la historia del rally y disfrutar de cerca los autos que marcaron una época, en un marco familiar y festivo.

Con entrada libre y gratuita para vecinos y turistas, el evento se perfila como uno de los grandes atractivos del fin de semana en Villa Carlos Paz.