Villa Carlos Paz se promociona en la Feria Internacional de Turismo 2025

Villa Carlos Paz participará en la Feria Internacional de Turismo 2025, que se llevará a cabo del 27 al 30 de septiembre en el predio de La Rural.

La ciudad contará con un espacio exclusivo donde se ofrecerán degustaciones gastronómicas, shows en vivo, transmisiones por streaming, sorteos y la presencia de figuras como Claribel Medina, Rodolfo Ranni, Ángel Carabajal y Marina Clemensó, quien presentará un adelanto de “Mestiza”.

Villa Carlos Paz en la FIT

El intendente Esteban Avilés y el secretario de Turismo Sebastián Boldrini encabezarán la agenda institucional, que incluirá la firma de convenios con destinos como Mar del Plata, Posadas, Mina Clavero, Asunción y Encarnación.

La presentación oficial del destino se realizará el sábado 27 a las 16 hs, en el stand de la ciudad.