Villa Carlos Paz se prepara para una nueva edición del SuperArte

El sábado 20 de septiembre, Villa Carlos Paz será sede de SuperArte 2025, el certamen interdisciplinario que reúne a estudiantes de los últimos años de las escuelas secundarias públicas de la ciudad.

La competencia, organizada desde el 2013 por la Casa de la Juventud, combina preguntas de cultura general y actividades en equipo, promoviendo el aprendizaje y la colaboración entre los jóvenes.

Los equipos ganadores obtendrán un viaje a Bariloche, mientras que el segundo puesto viajará a Villa General Belgrano.

En el marco del Día del Estudiante, la jornada incluirá también actividades deportivas y culturales desde las 11:00 AM, garantizando un espacio seguro y recreativo para todos los participantes.