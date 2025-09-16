Vía Carlos Paz

Villa Carlos Paz se prepara para una nueva edición del SuperArte

El certamen se realizará en el Skatepark y reunirá a estudiantes de nivel medio que competirán por viajes a Bariloche y Villa General Belgrano.

Redacción Vïa Carlos Paz

16 de septiembre de 2025,

SuperArte

El sábado 20 de septiembre, Villa Carlos Paz será sede de SuperArte 2025, el certamen interdisciplinario que reúne a estudiantes de los últimos años de las escuelas secundarias públicas de la ciudad.

La competencia, organizada desde el 2013 por la Casa de la Juventud, combina preguntas de cultura general y actividades en equipo, promoviendo el aprendizaje y la colaboración entre los jóvenes.

Los equipos ganadores obtendrán un viaje a Bariloche, mientras que el segundo puesto viajará a Villa General Belgrano.

En el marco del Día del Estudiante, la jornada incluirá también actividades deportivas y culturales desde las 11:00 AM, garantizando un espacio seguro y recreativo para todos los participantes.

