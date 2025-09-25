Villa Carlos Paz se prepara para una jornada de clima inestable y alerta meteorológica

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada con condiciones climáticas variables para este viernes 26 de septiembre en la ciudad, que podrían afectar actividades al aire libre.

Se espera que la temperatura oscile entre los 11 °C y los 22 °C, con vientos provenientes del norte de hasta 41 km/h.

La humedad relativa se mantendrá en torno al 37%, mientras que la visibilidad será regular. En tanto, la probabilidad de tormentas alcanzará el 90%, con precipitaciones estimadas en 6,2 mm y temperaturas que irán de los 10 °C a los 24 °C, acompañadas de vientos del noreste de hasta 47 km/h.

El SMN emitió alertas para la región: se registrará advertencia naranja por vientos, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h durante la tarde y noche, y advertencia amarilla por tormentas, que prevé lluvias localmente fuertes, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.