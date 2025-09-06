Villa Carlos Paz se prepara para la ExpoCarreras 2025

El próximo miércoles 24 de septiembre, de 9 a 15 horas, el Estadio Arena Carlos Paz será sede de la ExpoCarreras 2025, un evento educativo y profesional que reunirá a más de 50 instituciones de toda la provincia.

Organizada por el Gobierno de la Ciudad, la ExpoCarreras 2025 busca orientar a jóvenes y adultos en la elección de su futuro académico y laboral. Durante la jornada, los asistentes podrán acceder a información sobre carreras universitarias, tecnicaturas y oficios, ofrecidos por instituciones públicas y privadas.

La propuesta se consolidó en los últimos años como un espacio clave para la comunidad estudiantil del Valle de Punilla y la región. “El futuro de nuestros jóvenes es una de nuestras principales prioridades. Esta exposición, que ya es un clásico de nuestra ciudad, es un espacio fundamental para que los estudiantes puedan explorar sus vocaciones e intereses, y tomar decisiones informadas sobre su camino educativo”, destacó la secretaria de Coordinación de Gabinete y Promoción Humana, Soledad Zacarías.

Además de la oferta académica, la ExpoCarreras contará con la presencia de empresas líderes, que darán a conocer las necesidades actuales del mercado laboral, y de emprendedores locales, quienes compartirán sus experiencias vinculadas al autoempleo y la innovación.

Con entrada libre y gratuita, la ExpoCarreras 2025 se presenta como una oportunidad única para estudiantes, familias y vecinos interesados en proyectar su futuro profesional, en un entorno que combina la educación, el trabajo y la creatividad emprendedora.