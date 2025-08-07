Villa Carlos Paz se prepara paa festejar el Día del Niño

El Parque de Asistencia del Rally, a orillas de la costa del lago San Roque, será este domingo 10 de agosto el escenario de una nueva edición de la Fiesta del Día de la Niñez, un festejo ya clasico en Villa Carlos Paz. El evento, con entrada libre y gratuita, se desarrollará de 14 a 18 horas y es organizado por la Municipalidad con el apoyo de instituciones y empresas locales.

La celebración contará con espectáculos en vivo, compañías circenses, acrobacias, música, juegos, sorteos, meriendas y muchas sorpresas. Además, cada niño y niña que asista recibirá golosinas, juguetes y regalos.

Desde el municipio ya anticiparon que se dispondrá de transporte urbano gratuito para todos los niños entre las 13:00 y las 19:00 hs; y asi facilitar el acceso en la que promete ser promete ser una tarde inolvidable de alegría y diversión para los más chicos.