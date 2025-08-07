Vía Carlos Paz

Villa Carlos Paz se prepara paa festejar el Día del Niño

El festejo contará con la participación de compañías circenses, espectáculos en vivo y muchas sorpesas mas.

Redacción Vïa Carlos Paz

7 de agosto de 2025,

Villa Carlos Paz se prepara paa festejar el Día del Niño
Sorteos

El Parque de Asistencia del Rally, a orillas de la costa del lago San Roque, será este domingo 10 de agosto el escenario de una nueva edición de la Fiesta del Día de la Niñez, un festejo ya clasico en Villa Carlos Paz. El evento, con entrada libre y gratuita, se desarrollará de 14 a 18 horas y es organizado por la Municipalidad con el apoyo de instituciones y empresas locales.

La celebración contará con espectáculos en vivo, compañías circenses, acrobacias, música, juegos, sorteos, meriendas y muchas sorpresas. Además, cada niño y niña que asista recibirá golosinas, juguetes y regalos.

Desde el municipio ya anticiparon que se dispondrá de transporte urbano gratuito para todos los niños entre las 13:00 y las 19:00 hs; y asi facilitar el acceso en la que promete ser promete ser una tarde inolvidable de alegría y diversión para los más chicos.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS