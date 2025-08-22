Villa Carlos Paz se convierte en capital del vino con una nueva edición de “Carlos Paz Descorcha”

Este sábado 23 de agosto, Villa Carlos Paz será nuevamente escenario del gran encuentro enológico del Valle de Punilla con la 5.ª edición de “Carlos Paz Descorcha”, una feria que reúne a más de 25 bodegas de todo el país y que se consolidó como cita obligada para los amantes del vino argentino.

La cita será desde las 18.30 en el Hotel El Cid, donde el público podrá disfrutar de degustaciones libres de vinos, espumantes, destilados y coctelería, acompañadas de propuestas gastronómicas y música en vivo.

En esta edición participarán más de 25 bodegas provenientes de Mendoza, San Juan y Salta, entre ellas Trapiche, Piattelli, Alturria Wines, La Celia, Renacer, Antigal, Goyenechea, Cumehue Wines, Don Lalo Wine, Uva Negra Wines, Sin Fin, Ricardo Santos, Familia Morcos, La Azul, Zingaretti Wines, Famiglia Banno, Bianchi e Indómito Wines.

La propuesta gastronómica se presenta en dos pasos. Para quienes prefieran la opción clásica, el menú ofrece un dúo de empanadas cordobesas de carne acompañado por un sándwich de ternera braseada con topping a elección. En tanto, quienes opten por la alternativa vegetariana podrán disfrutar de un tartín de choclo y queso junto a empanadas de verdura.

Las entradas ya están disponibles en el Hotel El Cid (Hipólito Yrigoyen 250, Villa Carlos Paz) y en Entradaweb.