Como parte del Programa de Descentralización de los Servicios de Odontología, esta mañana se inauguró un nuevo servicio odontológico en el CAPS de Barrio El Canal. La iniciativa busca ampliar el acceso a la atención dental y acercar los servicios de salud a todos los barrios de Villa Carlos Paz, reforzando la atención primaria para los vecinos.

Villa Carlos Paz refuerza la salud dental en los barrios

El intendente Esteban Avilés destacó: “Para nuestra gestión, la salud es prioridad. Es un orgullo y un compromiso continuar sumando servicios que beneficien a la familia carlospacense, con un programa que descentraliza la odontología en toda la ciudad”.

Por su parte, la Secretaria de Salud Pública, Claudia Pereyra, señaló que “en el marco de la gestión comunitaria, la atención primaria de la salud incluye no sólo lo médico, sino también lo odontológico. Nuestro objetivo es seguir incorporando servicios de odontología en distintos puntos de la ciudad”.

El CAPS de Barrio El Canal, ubicado en Juncal y Cuba, ofrecerá servicios de odontología general, además de continuar con la atención médica general y de especialidades. Su horario de atención es de lunes a viernes, de 7 a 14 hs.

Servicios disponibles en el CAPS El Canal: