Villa Carlos Paz recibirá a competidores de rollers de toda Sudamérica

Este domingo, la costanera de Villa Carlos Paz será escenario de una competencia que reunirá a patinadores de distintos países de Sudamérica.

rollers en Villa Carlos Paz

El evento, denominado Activate Roller Maratón, contará con recorridos de 6 y 12 kilómetros, y concentrará a atletas, aficionados y público en general durante todo el fin de semana.

La largada se realizará en el Parque de Asistencia y el circuito se extenderá por la costa del lago, en un trazado pensado para combinar desafío deportivo y paisajes serranos.

La competencia estará dividida en diferentes categorías, lo que permitirá la participación de deportistas de diversos niveles y edades.

Organizadores y autoridades destacaron que se trata de una propuesta que no solo impulsa el deporte urbano, sino que también posiciona a la ciudad como sede de eventos de alcance internacional, favoreciendo el intercambio cultural y el movimiento turístico.

Con inscriptos provenientes de varios puntos de Argentina y países vecinos, el Activate Roller Maratón promete ser una cita deportiva y recreativa que atraerá a cientos de personas, en una jornada marcada por la adrenalina, la camaradería y el atractivo natural de Villa Carlos Paz.