Villa Carlos Paz recibió a las “Leyendas del Rally”

La ciudad se convirtió este fin de semana en escenario del 11º Gran Premio “Leyendas del Rally”, un evento que reunió a pilotos históricos, autos emblemáticos y una multitud de aficionados que colmaron las calles para revivir la pasión por el automovilismo.
La competencia que cuenta con el apoyo del Municipio de Carlos Paz, de carácter exhibición, reunió numerosas tripulaciones que recorrieron distintos sectores de la ciudad y ofrecieron un verdadero espectáculo para vecinos y turistas.
Los vehículos clásicos del rally argentino volvieron a rugir, despertando la nostalgia de quienes siguieron de cerca aquellas épocas doradas de la disciplina.
Villa Carlos Paz combina en su identidad la tradición del automovilismo con la posibilidad de disfrutar de un encuentro familiar y cultural en la vía pública.
Organizadores destacaron la gran respuesta del público y señalaron que el Gran Premio busca mantener viva la memoria del rally y rendir homenaje a quienes hicieron historia en las rutas serranas.