Villa Carlos Paz recibe el Torneo Nacional de Tenis Femenino

Este sábado 6 y domingo 7 de septiembre, de 9 a 20 horas, el Club Carlos Paz será escenario del Torneo Nacional “Lady Tennis 2025”, una competencia que reunirá a parejas femeninas de distintos puntos del país.

El certamen, que cuenta con el respaldo de la Secretaría de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes de la ciudad, se desarrollará bajo la modalidad dobles damas, en diversas categorías: B1+30, B2+30, C1+30, C2+30 y C+50.

La organización destacó la importancia de esta cita deportiva, que permitirá a Villa Carlos Paz convertirse durante el fin de semana en sede de un encuentro federal de tenis femenino, fortaleciendo la actividad y promoviendo el deporte en la región.

Las interesadas en participar todavía pueden inscribirse comunicándose al teléfono 351-556615.

Con entrada libre para el público, el Lady Tennis 2025 propone una doble jornada de competencia, camaradería y promoción del deporte femenino en la ciudad.